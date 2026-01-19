;

Sede de la Supercopa Chilena funcionará como centro de acopio en ayuda de damnificados por incendios en Ñuble y Biobío

ANFP anunció la medida en la previa a la disputa de los partidos en Viña del Mar.

Carlos Madariaga

Este martes comenzará la disputa oficial de la temporada 2026 del fútbol chileno con la Supercopa Chilena 2026.

En un cambio de formato respecto de años anteriores, serán cuatro los equipos que disputarán el torneo, en una sede única.

Viña del Mar albergará los cruces de Universidad Católica vs Huachipato el martes y de Coquimbo Unido contra Deportes Limache el miércoles, de lo cual saldrán los equipos que resolverán al monarca del torneo el domingo.

“El escenario es ideal y la municipalidad ha demostrado un compromiso fundamental para la realización de este tremendo evento. Cuatro equipos muy competitivos han clasificado a esta etapa final y está la posibilidad de que, doce años después, pueda haber un nuevo supercampeón de región“, recalcó durante la presentación de la Supercopa Chilena en la “Ciudad Jardín” el Gerente de Ligas y Competiciones de la ANFP, Yamal Rajab.

En ese marco, el ente rector del fútbol chileno anunció que, en el marco de los incendios que han afectado al Ñuble y Biobío, el Sausalito funcionará como centro de acopio de alimentos no perecibles y agua por parte de los fanáticos que lleguen al recinto deportivo.

“El fútbol siempre es un actor de ayuda y cambio. En esta ocasión también lo será. Hacemos un llamado a ser solidarios, apoyarnos entre chilenos en estos momentos difíciles”, cerró Yamal Rajab.

