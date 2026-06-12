Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 13 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Wagner Meier

Hoy, sábado 13 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Uno es parte de la primera fecha del grupo B, dos más abrirán la disputa del grupo C y otro completará la jornada inaugural del grupo D.

Grupo B

La programación del Mundial 2026 hoy 13 de junio arrancará a las 15:00 horas de Chile, en el Levi’s Stadium de San Francisco, donde Suiza se medirá ante Qatar. Este juego se podrá seguir por la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y por platafomas en Paramount+.

Grupo C

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 18:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva York, donde Brasil se medirá ante Marruecos, juego que será transmisión de ADN Deportes y se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Disney+ y Paramount+.

Luego, a partir de las 21:00 horas, Haití enfrentará a Escocia en el Gillette Stadium de Boston. El partido se podrá ver en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo D

A contar de la medianoche de Chile, Australia jugará ante Turquía en el Estadio BC Place de Vancouver, encuentro que podrá ver en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.