Región Metropolitana enfrenta su tercera preemergencia ambiental del año por malas condiciones de ventilación

Santiago

La Delegación Presidencial Metropolitana decretó la tercera preemergencia ambiental de 2026 para la Región Metropolitana, luego de que los organismos técnicos advirtieran condiciones atmosféricas desfavorables que dificultarán la dispersión de contaminantes durante este sábado.

La decisión fue adoptada a partir de una recomendación de la Seremi de Medio Ambiente, que anticipó un escenario de escasa ventilación en la cuenca de Santiago producto de un régimen anticiclónico y la ausencia de fenómenos que favorezcan la renovación del aire.

Si bien las estaciones de monitoreo registraron durante la jornada anterior índices de calidad del aire entre buenos y regulares, las proyecciones meteorológicas llevaron a las autoridades a activar medidas preventivas para evitar un deterioro de las condiciones ambientales.

Con esta nueva declaración, la Región Metropolitana acumula dos preemergencias y doce alertas ambientales durante la actual temporada de Gestión de Episodios Críticos por material particulado fino MP2.5.

Entre las medidas obligatorias destaca la prohibición del uso de calefactores a leña y derivados de la madera, incluidos aquellos que funcionan con pellet, además de la mantención de la prohibición de quemas agrícolas en toda la región.

La preemergencia también contempla restricciones vehiculares para distintos tipos de automóviles, motocicletas, vehículos de carga y buses de transporte privado de pasajeros, dependiendo del tipo de vehículo y el número de término de la patente.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las medidas vigentes para contribuir a la reducción de emisiones y evitar un empeoramiento de la calidad del aire durante la jornada.