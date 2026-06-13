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Pasó por el fútbol chileno y ahora dirigirá a Lucas Cepeda en España: Elche anuncia a su nuevo DT

El club español confirmó la llegada del argentino Martín Anselmi como su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026-2027.

Bastián Lizama

Getty Images

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Lucas Cepeda tiene nuevo técnico en el Elche. Tras la sorpresiva salida de Eder Sarabia, quien dejó el cargo pese a tener un año más de contrato, el club español se movió rápidamente y oficializó la llegada del argentino Martín Anselmi como su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026-2027.

“Desde Buenos Aires hasta Elche, para el mundo entero. ¡Bienvenido, Martín Anselmi!", escribió la institución a través de redes sociales.

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El estratega de 40 años, quien tuvo breve paso por el fútbol chileno al mando de Unión La Calera en 2022, firmó contrato por una temporada con el elenco ilicitano, con la opción de extenderlo por un año más en caso de cumplir ciertos objetivos.

Anselmi aterriza en el Estadio Martínez Valero precedido de una carrera marcada por altibajos en el extranjero, donde fue campeón de la Copa Sudamericana 2022 con Independiente del Valle y luego subcampeón con Cruz Azul en la Liga MX 2024.

Sus buenos rendimientos en dichos equipos le permitieron dar el salto a Europa para dirigir al Porto. Sin embargo, su estadía en el “Viejo Continente” duró solo seis meses, tras ser despedido del club portugués por su pobre campaña en el Mundial de Clubes 2025.

La última experiencia del estratega trasandino fue en Botafogo, donde asumió en diciembre de 2025 y fue cesado de sus funciones en marzo de este 2026, luego de una serie de resultados negativos y la eliminación en la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Ahora, Martín Anselmi tendrá una nueva revancha en el fútbol europeo, con el gran desafío de instalar al Elche en puestos de mitad de tabla en adelante en la Liga de España, después de una última campaña en la que el equipo de Lucas Cepeda logró salvarse por apenas un punto del descenso.

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