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Temblor se percibe en el norte de Chile hoy sábado: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

El temblor fue reportado por el Centro Sismológico Nacional.

Nelson Quiroz

Sismos - Sismología - Temblores

Sismos - Sismología - Temblores / leolintang

Un sismo se registró la mañana de este sábado 13 de junio en la Región de Coquimbo, según informó el Centro Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 08:04 horas y tuvo su epicentro a 17 kilómetros al noroeste de la comuna de Punitaqui.

De acuerdo con los datos entregados por el organismo, el temblor se localizó a una profundidad de 63 kilómetros, en las coordenadas -30.70 de latitud y -71.35 de longitud. El evento fue clasificado con una magnitud de 4,7 grados (Mw).

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