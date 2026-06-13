Temblor se percibe en el norte de Chile hoy sábado: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
El temblor fue reportado por el Centro Sismológico Nacional.
Un sismo se registró la mañana de este sábado 13 de junio en la Región de Coquimbo, según informó el Centro Sismológico Nacional.
El movimiento telúrico ocurrió a las 08:04 horas y tuvo su epicentro a 17 kilómetros al noroeste de la comuna de Punitaqui.
De acuerdo con los datos entregados por el organismo, el temblor se localizó a una profundidad de 63 kilómetros, en las coordenadas -30.70 de latitud y -71.35 de longitud. El evento fue clasificado con una magnitud de 4,7 grados (Mw).
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