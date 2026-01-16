;

Sernac denuncia a representante en Chile de marca internacional de muebles: lo acusan de estafa

Reclamos de consumidores motivaron una acción ante Fiscalía por pagos sin entrega y promesas incumplidas.

Martín Neut

Sernac - Muebles

Sernac - Muebles

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos de estafa y apropiación indebida contra Comercial BC Chile S.A. y su representante legal, Claudio Guiñerman, firma que operaba en Chile la marca de muebles BoConcept.

La acción se basa en múltiples reclamos de clientes que pagaron altos montos por productos que nunca fueron entregados ni reembolsados.

Según los antecedentes, los consumidores recibieron durante meses promesas de entrega con fechas que no se cumplieron, además de información falsa o engañosa, hasta que la empresa dejó de responder todo tipo de contacto.

En uno de los casos, la casa matriz de BoConcept en Dinamarca confirmó que la franquicia chilena cesó operaciones, cerró sus locales y no mantiene pedidos activos, lo que evidencia que algunos muebles nunca fueron encargados pese a haber sido cobrados.

Comprometieron fechas y no entregaron

A ello se suma que la empresa se encuentra desde el año pasado en un proceso de liquidación concursal, aunque habría continuado vendiendo durante 2025.

Al respecto, la directora regional del Sernac en Los Lagos, Fernanda Gajardo, afirmó que “se comprometieron fechas de entrega pese a la inexistencia real del pedido ante el proveedor internacional. Hoy cerraron todo, sin entregar los productos ni devolver los montos pagados”, advirtiendo que se trata de una situación de “extrema gravedad”.

El organismo informó que continuará reuniendo antecedentes para evaluar nuevas acciones orientadas a la reparación de los consumidores afectados, en coordinación con el Ministerio Público.

