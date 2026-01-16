;

Trump vuelve a usar aranceles como amenaza: esta vez apunta a quienes no apoyen sus planes para Groenlandia

El mandatario calificó la isla como un activo de “seguridad nacional” y advirtió con aplicar medidas comerciales similares a las impuestas a Europa el año pasado.

Mario Vergara

Trump vuelve a usar aranceles como amenaza: esta vez apunta a quienes no apoyen sus planes para Groenlandia

Trump vuelve a usar aranceles como amenaza: esta vez apunta a quienes no apoyen sus planes para Groenlandia / PAUL J. RICHARDS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este viernes su ofensiva diplomática y comercial para concretar la adquisición de Groenlandia. Durante una mesa redonda en la Casa Blanca, el mandatario republicano afirmó que está dispuesto a imponer aranceles a aquellas naciones que obstaculicen sus planes de integrar el territorio danés bajo soberanía estadounidense, justificando la medida como un imperativo de seguridad nacional.

La amenaza de Trump evoca tácticas de presión previas, comparando este posible castigo comercial con los aranceles farmacéuticos que el año pasado utilizó contra Francia y Alemania. Según el jefe de Estado, la isla es un enclave estratégico fundamental debido a sus vastas reservas minerales y a la necesidad de protegerla frente al avance de rivales como Rusia y China en la región ártica.

Tensión militar y diplomática

La postura de Washington ha generado una reacción en cadena en Europa. Varias naciones han manifestado su apoyo explícito a Dinamarca, llegando incluso a enviar tropas al territorio autónomo para reforzar su soberanía ante las menciones de Trump sobre el posible uso de medios militares. En paralelo, una delegación bipartidista del Congreso de EE. UU. viajó este viernes a Copenhague para desmarcarse de la Casa Blanca y expresar su respaldo a las autoridades danesas.

Revisa también:

ADN

Pese a que los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia visitaron Washington el pasado miércoles para intentar distender la crisis, las conversaciones terminaron en un “desacuerdo fundamental”. Los representantes europeos fueron enfáticos en rechazar la venta del territorio, posición que ha sido ignorada por la administración Trump, que insiste en que las autoridades locales no garantizan la seguridad del área.

Mesa de trabajo en un escenario incierto

A pesar del choque de posturas, la Casa Blanca informó el jueves sobre la creación de un grupo de trabajo trilateral entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Este organismo tiene como objetivo mantener canales de comunicación abiertos con reuniones programadas cada dos o tres semanas para discutir la situación.

No obstante, el clima de entendimiento parece lejano mientras persista la amenaza de sanciones económicas. La insistencia de Trump en tratar la adquisición de un territorio aliado de la OTAN como una transacción comercial sujeta a aranceles ha encendido las alarmas en el bloque transatlántico, dejando el futuro de la isla en el centro de una de las mayores crisis diplomáticas de 2026.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad