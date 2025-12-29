“Eso es lo que más duele...”: el pesar de locatarios afectados tras incendio en bodegas al costado del Mall Plaza Norte

Este lunes, personal de Bomberos continúa trabajando en los focos de calor que dejó el incendio en unas bodegas ubicadas en el sector de Avenida Los Libertadores con Américo Vespucio, a un costado del Mall Plaza Norte.

La emergencia motivó el despliegue de varias compañías de Bomberos, quienes por horas combatieron las llamas.

Durante esta jornada, y con el siniestro en declive, los afectados por este incendio dieron sus primeras impresiones, donde lamentaron lo sucedido.

“Yo tenía guardada toda mi casa acá, porque tenía arrendado un departamento, que me pidieron, y decidí guardar las cosas acá por mejor, porque en marzo me entregaban otra casa”, señaló uno de los afectados.

“Guardé todo mi hogar y lo perdí: muebles, electrodomésticos, dormitorios completos, todo”, agregó.

En esa línea, el sujeto abordó la respuesta de la administración de las bodegas, quien indicó que “me mandaron un mail a las 8 de la mañana, que tenía un número al cual podía yo llamar desde las 8 y media. Llevo más de 20 llamados. Y no contestan”, expuso.

“Ayer estuvo el administrador y lo único que dijo es que no había quedado bodega parada”, indicó.

“Hay seguros comprometidos (...) yo no creo, no creo que sea menos de 4 o 5 meses (...) Así que ojalá que paguen todo, porque los seguros tampoco pagan todo”, aseveró.

“Eso es lo que más duele”

Otra de las afectadas también se refirió a este incendio registrado en Huechuraba. “Hay cosas que se recuperan, son cosas materiales, pero hay piezas que son irrecuperables, y eso es lo que más duele”, comentó.

“Yo mandé un correo pidiendo las instrucciones para activar el seguro, para saber cuál es el protocolo a seguir, y recibimos también un correo de ellos con unos canales directos de comunicación de esta contingencia, complementó.

En esa línea, la mujer relató que “nosotros arrendamos una bodega desde el año pasado, a raíz de robos que sufrimos en otro lado, y nos trajimos para acá cosas para poder protegerlas”.

“Lo que nosotros teníamos acá son piezas de cerámica de arte, unos murales gigantes, que tienen como un valor material, porque es una obra hecha, es una obra única", prosiguió.

“Y hay equipos también de cerámica, específicamente hornos para la cerámica, que también teníamos acá guardados en la bodega, junto con unos muebles y un montón de otras cosas. Y eso es lo que ahora ya no hay nada”, sostuvo.

Finalmente, la afectada dijo que “veníamos a ver cuánto era el daño, si se podía recuperar algo, por último, de las cerámicas”.