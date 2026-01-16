;

VIDEO. Con 44 años, Roger Federer vuelve a jugar y derrota al número 13 del ranking ATP

El encuentro se realizó en el marco de la ceremonia de apertura del Australia Open 2026.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Agencia Getty

Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional en septiembre de 2022, poniendo fin a una carrera de 24 años en el circuito. El suizo se despidió con 103 títulos ATP y 310 semanas como número uno del mundo (237 consecutivas).

La decisión de su retiro estuvo marcada por las reiteradas lesiones en su rodilla derecha, que lo alejaron de la competencia de alto nivel durante sus últimas temporadas.

En el ámbito de la ceremonia de inauguración del Australia Open 2026, Roger Federer salió del retiro para ofrecer un amistoso de exhibición contra Casper Ruud, número 13 del ranking ATP.

Tras “pelotear” por algunos minutos y saludar al público presente en el Rod Laver Arena, el suizo y el noruego disputaron un tiebreak de exhibición que terminó con triunfo del de Basilea por 7-2. Federer mostró un nivel sólido, dominó los puntos desde el fondo de la cancha.

El considerado uno de los mejores tenistas de la historia, con 20 títulos de Grand Slams a su haber, dejó en evidencia que su talento y precisión siguen intactos, recordando a sus tiempos de máxima eficacia.

