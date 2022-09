La noticia que el mundo del tenis no quería conocer, llegó este jueves 15 de septiembre. A sus 41 años, Roger Federer anunció oficialmente su retiro definitivo del tenis.

El ahora ex jugador suizo confirmó su tajante decisión a través de un comunicado en redes sociales. El ganador de 20 Grand Slam no pudo retomar la actividad de manera normal producto de sus constantes problemas físicos.

Laver Cup 2022, el “último baile” de Roger Federer

Federer informó que su última participación en el circuito será la Laver Cup 2022, que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de septiembre. “Será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slam o en el Tour”, señaló en su carta.

En cuanto a las lesiones que lo han atormentado en esta parte final de su carrera, el “Maestro Suizo” explicó que “los últimos tres años para mí han representado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajo duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 juegos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, reconoció el mítico tenista.

“Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el circuito. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron un talento especial para jugar al tenis, y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo que creí posible”, agregó “Su Majestad”.

De esta manera, Roger Federer cuelga la raqueta y se despide con 111 títulos, de los cuales, 20 son en Grand Slam. En los Juegos Olímpicos, ganó medalla de oro en Beijing 2008 y la presea de plata en Londres 2012. Además, fue número uno del mundo durante 310 semanas.