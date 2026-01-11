Nicolás Jarry y Tomás Barrios ya tienen rivales para la qualy del Australia Open: revisa aquí los horarios

Si hay un deporte que no hace esperar a los fanáticos para comenzar con acción de la más alta competencia cada año, ese es el tenis, donde el Australian Open es el primer Grand Slam en cobrar vida.

Para este torneo, Chile espera contar con hasta cuatro representantes. Cristian Garín y Alejandro Tabilo, que ingresan directamente al cuadro principal por ranking ATP.

Más complicado lo tendrán Nicolás Jarry (133°) y Tomás Barrios (108°), que deberán disputar la qualy, instancia para la cual ya tienen rivales confirmados.

Ambos tenistas nacionales enfrentarán a jugadores franceses. Por el lado del “Príncipe”, se verá las caras con Titouan Droguet (152°), en un duelo agendado para este domingo a eso de las 22:00 horas de Chile.

En tanto, Barrios deberá enfrentarse a Sascha Gueymard Wayenburg (197°), con un partido programado para la noche del lunes 12 de enero.