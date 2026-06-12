Quién era el “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua cuya muerte fue anunciada por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” y señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua, murió durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un “ataque rápido y letal” que permitió eliminar al cabecilla de la banda, a la que Washington considera una organización terrorista.

El presidente estadounidense sostuvo además que la acción fue coordinada con autoridades venezolanas, aunque no entregó detalles sobre el lugar donde se desarrolló el operativo ni sobre las circunstancias de la presunta muerte del líder criminal.

¿Quién era el “Niño Guerrero”?

Héctor Guerrero Flores era uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica y permanecía prófugo desde 2023, luego de un operativo realizado en la cárcel de Tocorón, en Venezuela.

El líder de la banda fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2025, acusado de transformar una organización carcelaria dedicada a la extorsión en una red criminal con presencia en distintos países del continente.

Hasta el cierre de esta edición, no existía una confirmación independiente de la muerte de “Niño Guerrero”, más allá de las declaraciones realizadas por el presidente estadounidense.