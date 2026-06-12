Incendio afecta a departamentos en el centro de Santiago

Un voraz incendio afecta durante esta jornada a un departamento de un edificio residencial en la comuna de Santiago, específicamente en la intersección de San Isidro con Alonso de Ovalle.

Según información preliminar, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago se encuentran en el lugar trabajando para controlar la emergencia.

De acuerdo con antecedentes entregados por la institución, el fuego afectaría a un departamento ubicado en el piso 12 del edificio.

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