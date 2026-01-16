;

VIDEO. Argentina expresa su “profundo agradecimiento” a Chile por envío de aeronaves para combatir incendios en la Patagonia

La emergencia mantiene focos activos desde enero, con brigadistas desplegados, más de 20 mil de hectáreas dañadas. Bomberos chilenos se encuentran combatiendo las llamas.

Martín Neut

Incendio Patagonia

Incendio Patagonia / GONZALO KEOGAN

Argentina valoró la ayuda enviada por Chile para enfrentar los incendios forestales que afectan a la Patagonia, particularmente al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, donde el fuego se mantiene activo desde comienzos de enero.

Como parte de la cooperación bilateral, Chile dispuso el envío de un avión monomotor AT-802 y un helicóptero multipropósito AS350 B3, medios aéreos que operarán en territorio argentino durante cerca de diez días.

Revisa también:

ADN

A través de un comunicado oficial, el Gobierno argentino expresó su “profundo agradecimiento a la República de Chile por la asistencia brindada en apoyo a las tareas de combate de los incendios forestales que afectan a la región patagónica”.

Destacan además “el espíritu de colaboración y solidaridad” y el trabajo coordinado entre agencias argentinas y la Corporación Nacional Forestal de Chile.

Desde Santiago, el canciller Alberto van Klaveren subrayó que “la solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades”, y manifestó su expectativa de que Argentina “pueda superar muy pronto esta situación”.

En la misma línea, el canciller argentino Pablo Quirno agradeció públicamente a su par chileno en redes sociales, destacando su “permanente disposición a colaborar frente a esta emergencia”.

Los incendios en Chubut ya han afectado más de 20 mil hectáreas y mantienen en alerta a otras regiones del sur argentino, mientras brigadistas continúan desplegados en Los Alerces para contener el avance del fuego.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad