Argentina valoró la ayuda enviada por Chile para enfrentar los incendios forestales que afectan a la Patagonia, particularmente al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, donde el fuego se mantiene activo desde comienzos de enero.

Como parte de la cooperación bilateral, Chile dispuso el envío de un avión monomotor AT-802 y un helicóptero multipropósito AS350 B3, medios aéreos que operarán en territorio argentino durante cerca de diez días.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno argentino expresó su “profundo agradecimiento a la República de Chile por la asistencia brindada en apoyo a las tareas de combate de los incendios forestales que afectan a la región patagónica”.

Destacan además “el espíritu de colaboración y solidaridad” y el trabajo coordinado entre agencias argentinas y la Corporación Nacional Forestal de Chile.

Desde Santiago, el canciller Alberto van Klaveren subrayó que “la solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades”, y manifestó su expectativa de que Argentina “pueda superar muy pronto esta situación”.

Quiero agradecer especialmente al Canciller chileno, @AlbertoKlaveren, por la asistencia otorgada para reforzar el combate de los incendios en la Patagonia argentina y por su permanente disposición a colaborar frente a esta emergencia.



👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/77ySUurBfi — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 16, 2026

En la misma línea, el canciller argentino Pablo Quirno agradeció públicamente a su par chileno en redes sociales, destacando su “permanente disposición a colaborar frente a esta emergencia”.

Los incendios en Chubut ya han afectado más de 20 mil hectáreas y mantienen en alerta a otras regiones del sur argentino, mientras brigadistas continúan desplegados en Los Alerces para contener el avance del fuego.