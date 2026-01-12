;

Incendios en la Patagonia de Argentina ya han consumido 15.000 hectáreas

Durante la tarde de este domingo se registraron precipitaciones en algunas de las zonas afectadas, lo que brindó alivio tanto a los brigadistas como a los residentes.

Información de

DW

ADN Radio

Los incendios forestales en la Patagonia, en Argentina, consumieron hasta este domingo más de 15.000 hectáreas y arrasaron varias viviendas, mientras brigadistas y vecinos voluntarios intentan contener las llamas.

El siniestro más grande comenzó el lunes cerca de la localidad de Epuyén, y en una semana afectó cerca de 11.970 hectáreas, área que se duplicó este fin de semana, informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

En la tarde del domingo, se registraron algunas lluvias en la zona, para alivio de los residentes. Más de 500 personas, entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, trabajan en los focos de fuego.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo en una entrevista radial que la situación “sigue siendo muy crítica”, y que al menos 10 viviendas se incendiaron.

