Chile cruza la cordillera para enfrentar incendios forestales: estas son las aeronaves enviadas a la Patagonia argentina

Bajo la premisa de reforzar la cooperación regional frente a emergencias climáticas, el Gobierno de Chile concretó el envío de aeronaves para apoyar el combate de los incendios forestales que afectan a la Patagonia argentina, particularmente en el Parque Nacional Los Alerces y en la provincia de Chubut.

La medida responde a una solicitud formal de la República de Argentina y fue coordinada por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura.

En concreto, se trata del despliegue de dos aeronaves ligeras: un avión monomotor AT-802, de alta maniobrabilidad y capacidad para el combate aéreo de incendios, y un helicóptero multipropósito AS350 B3, que permanecerán en territorio argentino por un período de 10 días, con un total estimado de 70 horas de operación.

De acuerdo a lo precisado por el Ejecutivo, el financiamiento corre por cuenta de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior.

En esa línea, desde el Gobierno subrayaron que esta ayuda no afecta las capacidades internas de Chile, en el marco del Plan Nacional Contra Incendios Forestales 2025-2026, que contempla más de 3.000 brigadistas, además de 28 aviones, 41 helicópteros, cuatro aeronaves de observación y cuatro de coordinación, junto a brigadas forestales del Ejército y la Armada.

El canciller Alberto van Klaveren destacó que “nos hemos puesto a disposición de Argentina para ayudar de la forma más oportuna posible a enfrentar los incendios que afectan a la Patagonia”, enfatizando que la solidaridad entre países hermanos es clave ante catástrofes de esta magnitud.

En la misma línea, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, recalcó que Chile tiene una larga tradición de colaboración internacional frente a emergencias, mientras que el ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza, sostuvo que “frente a los incendios forestales no existen fronteras”.

La ayuda aérea se suma al apoyo ya desplegado por el Cuerpo de Bomberos de Palena, que envió voluntarios y vehículos especializados a la localidad argentina de Esquel reforzando así una respuesta conjunta ante una emergencia que ya ha consumido miles de hectáreas en el sur del continente.