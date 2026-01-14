Senado despacha por unanimidad ley que establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: Presidente Boric celebra la decisión

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, con 42 votos a favor y sin abstenciones ni rechazos.

La iniciativa, una de las prioridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, fue despachada tras su paso por la comisión mixta que zanjó las diferencias entre ambas Cámaras.

El proyecto reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y crea una nueva institucionalidad con coordinación interministerial, ejecución a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y participación de la sociedad civil.

Los beneficiarios serán personas con discapacidad, adultos mayores con dependencia, niños, niñas y adolescentes, además de quienes realizan labores de cuidado remuneradas y no remuneradas, bajo un enfoque de corresponsabilidad social y de género.

Tras la votación, el Presidente Gabriel Boric destacó el alcance de la iniciativa y afirmó: “Hemos logrado aprobar la ley que consagra el Sistema Nacional de Cuidados que apoyará a miles de mujeres que trabajan cuidando a personas dependientes cuya labor durante demasiado tiempo no ha sido reconocida. Hoy lo es. Avanzamos!”.