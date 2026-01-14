FOTOS Y VIDEO. Terminó dentro del río Mapocho: conductor es rescatado tras desbarrancarse en Lo Barnechea
Equipos de emergencia rescataron al hombre, quien estaba consciente y fue derivado a un recinto asistencial. Se indaga si el piloto estaba bajo los efectos del alcohol.
Volcamiento de camioneta al rio Mapocho en Lo Barnechea
01:57
Un hombre de 45 años protagonizó un impactante accidente este miércoles tras caer con su camioneta pick up al lecho del río Mapocho, en la comuna de Lo Barnechea.
El hecho ocurrió en Avenida Costanera Sur, a la altura de calle del Bicentenario en la población Las Ermitas, donde por causas que aún se investigan el vehículo se desbarrancó hacia la ribera.
Equipos de Bomberos concurrieron al lugar y lograron rescatar al conductor, quien se encontraba consciente y fue trasladado a un centro asistencial con lesiones leves. En el sitio también trabajó personal de Carabineros, mientras maquinaria pesada intentaba retirar el vehículo desde el cauce del río, labor dificultada por la pendiente del sector.
“No hay víctimas fatales que lamentar”
Respecto de las posibles causas del accidente, la teniente Valentina Arestizábal, oficial de ronda, indicó que “hasta el momento solamente tenemos información de testigos que señalan que al parecer el conductor se encontraba bajo la influencia del alcohol, lo cual se va a verificar con las pruebas respiratorias y alcoholemia correspondiente”.
La oficial agregó que “lo importante al momento es que no hay víctimas fatales que lamentar”. Según detalló la uniformada, el propio conductor habría señalado a los equipos de rescate que “se habría quedado dormido al volante, por eso habría acelerado y llegó a la ribera del río”.
Por ahora, el hombre no se mantiene detenido, aunque su situación podría cambiar una vez conocidos los resultados de los exámenes de alcoholemia.
