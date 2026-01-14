;

Los ocho incendios forestales que mantienen en Alerta Roja a cinco comunas del sur del país

La emergencia se concentra en Ñuble y La Araucanía, con siniestros aún activos, amplio despliegue de recursos y un llamado a evacuar de inmediato ante alertas del SAE.

Martín Neut

Incendio forestal

Incendio forestal

Un complejo escenario por incendios forestales se registra en el sur del país, donde ocho siniestros continúan activos y mantienen a cinco comunas bajo Alerta Roja, según el último balance entregado por Conaf la noche de este miércoles.

La emergencia se concentra en las regiones de Ñuble y La Araucanía.

Las comunas afectadas son Ránquil, Pinto y San Nicolás, en Ñuble, y Purén y Lumaco, en La Araucanía, donde brigadas terrestres, aeronaves y maquinaria pesada trabajan para evitar la propagación del fuego hacia sectores poblados.

Revisa también:

ADN

Desde Conaf informaron que “hasta las 20:00 horas, 8 incendios forestales están en combate por equipos de Conaf y de emergencias de otras instituciones”, con varios focos de alta complejidad operativa.

Piden obedecer a las alertas SAE

El incendio más extenso se registra en Ránquil, donde el siniestro Perales Biobío ha afectado preliminarmente 393 hectáreas. En La Araucanía, el incendio Loncoyán 6 mantiene una alerta roja bicomunal entre Purén y Lumaco.

Conaf reiteró el llamado a la población a seguir las instrucciones oficiales y recordó que “en caso de recibir un mensaje de evacuación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) de Senapred, deben desplazarse de inmediato hacia un lugar seguro a pie, evitando el uso de vehículos”.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad