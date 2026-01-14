Los ocho incendios forestales que mantienen en Alerta Roja a cinco comunas del sur del país

Un complejo escenario por incendios forestales se registra en el sur del país, donde ocho siniestros continúan activos y mantienen a cinco comunas bajo Alerta Roja, según el último balance entregado por Conaf la noche de este miércoles.

La emergencia se concentra en las regiones de Ñuble y La Araucanía.

Las comunas afectadas son Ránquil, Pinto y San Nicolás, en Ñuble, y Purén y Lumaco, en La Araucanía, donde brigadas terrestres, aeronaves y maquinaria pesada trabajan para evitar la propagación del fuego hacia sectores poblados.

Desde Conaf informaron que “hasta las 20:00 horas, 8 incendios forestales están en combate por equipos de Conaf y de emergencias de otras instituciones”, con varios focos de alta complejidad operativa.

Piden obedecer a las alertas SAE

El incendio más extenso se registra en Ránquil, donde el siniestro Perales Biobío ha afectado preliminarmente 393 hectáreas. En La Araucanía, el incendio Loncoyán 6 mantiene una alerta roja bicomunal entre Purén y Lumaco.

Conaf reiteró el llamado a la población a seguir las instrucciones oficiales y recordó que “en caso de recibir un mensaje de evacuación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) de Senapred, deben desplazarse de inmediato hacia un lugar seguro a pie, evitando el uso de vehículos”.