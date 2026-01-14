;

VIDEO. Presidente Boric responde a cuestionamientos por “menos protestas” durante su mandato: “Tuvimos mucho diálogo social”

“Eso es gobernabilidad”, afirmó el Mandatario en conversación con Radio Futuro.

Juan Castillo

Radio Futuro

Radio Futuro

Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, conversó con Radio Futuro de diversos temas, entre ellos, un balance sobre sus 4 años de gestión.

Al respecto, el Mandatario se refirió a uno de los cuestionamientos que se ha repetido bajo esta administración, y que dice relación con una baja en las protestas sociales en comparación con años anteriores.

Revisa también:

ADN

“Hay algunos que dicen de manera liviana y banal que nuestro Gobierno no tuvo grandes ni significativas protestas porque éramos nosotros quienes las organizábamos. Y se están equivocando de una manera terrible”, partió señalando.

“Nosotros logramos tener el Gobierno con las características que tuvimos porque tuvimos mucho diálogo social”, complementó.

En esa línea, el Presidente Boric sostuvo que “esto no se ve en primera plana de los medios, pero sí genera efectos concretos. Eso es gobernabilidad”.

“Poder aprobar el sueldo mínimo con acuerdo de trabajadores y empresarios; implementar las 40 horas con acuerdo de trabajadores y empresarios; poder hacer el plan habitacional, donde llevamos el 95% de avance, se ha hecho con diálogo social, y eso es lo que reivindico con mucha fuerza de nuestro Gobierno”, cerró el Mandatario.

>> Revive acá la entrevista al Presidente Gabriel Boric en Radio Futuro:

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad