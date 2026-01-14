Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, conversó con Radio Futuro de diversos temas, entre ellos, un balance sobre sus 4 años de gestión.

Al respecto, el Mandatario se refirió a uno de los cuestionamientos que se ha repetido bajo esta administración, y que dice relación con una baja en las protestas sociales en comparación con años anteriores.

“Hay algunos que dicen de manera liviana y banal que nuestro Gobierno no tuvo grandes ni significativas protestas porque éramos nosotros quienes las organizábamos. Y se están equivocando de una manera terrible”, partió señalando.

“Nosotros logramos tener el Gobierno con las características que tuvimos porque tuvimos mucho diálogo social”, complementó.

En esa línea, el Presidente Boric sostuvo que “esto no se ve en primera plana de los medios, pero sí genera efectos concretos. Eso es gobernabilidad”.

“Poder aprobar el sueldo mínimo con acuerdo de trabajadores y empresarios; implementar las 40 horas con acuerdo de trabajadores y empresarios; poder hacer el plan habitacional, donde llevamos el 95% de avance, se ha hecho con diálogo social, y eso es lo que reivindico con mucha fuerza de nuestro Gobierno”, cerró el Mandatario.

