¿Ministro o senador? La respuesta de Rodolfo Carter tras su reservada reunión con José Antonio Kast

La incertidumbre sobre el diseño del próximo gabinete de José Antonio Kast sumó un nuevo capítulo este miércoles. El senador electo por la Región de La Araucanía, Rodolfo Carter, protagonizó una reservada reunión de aproximadamente dos horas con el Presidente Electo en las oficinas de La Gloria 88, en un encuentro marcado por la posibilidad de que el exalcalde asuma la cartera de Seguridad.

Pese a las altas expectativas, Carter evitó confirmar si abandonará su escaño en el Congreso antes de asumir el próximo 11 de marzo. A la salida de la cita, el parlamentario electo enfatizó que el foco de la conversación no fueron las cuotas de poder, sino la crisis de criminalidad que afecta al país.

“Ni aceptar ni declinar”

El exjefe comunal de La Florida fue categórico al señalar que su presencia en el búnker de Kast no respondió a una oferta laboral inmediata. “Yo no he venido a ningún ofrecimiento en particular, ni a recibirlo ni a declinarlo”, afirmó Carter, subrayando que su rol actual es el de senador electo por una zona crítica en materia de orden público.

No obstante, el político dejó abierta la puerta a su integración en la estructura del Ejecutivo, señalando que su compromiso prioritario sigue siendo con los electores que le entregaron su confianza en las urnas. Esta ambigüedad mantiene la duda sobre si Kast optará por una figura de alto perfil mediático para una de las carteras más sensibles de su futura gestión.

La fecha del anuncio oficial

El desenlace de esta incógnita tiene una fecha límite establecida por el propio equipo del mandatario electo. De acuerdo a los compromisos de campaña, José Antonio Kast presentará formalmente a su gabinete de ministros el próximo 20 de enero.

En dicha instancia se confirmará si Carter finalmente se traslada a la primera línea del gabinete o si decide representar a la Araucanía desde el Senado. Por ahora, el parlamentario insiste en que su vínculo con el Presidente Electo se basa en el intercambio de estrategias de seguridad y no en la búsqueda de cargos específicos.