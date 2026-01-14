PC vive fuerte quiebre interno: tres ministros envían carta a la directiva del partido por dichos de Daniel Jadue

Un nuevo flanco de tensión se abrió al interior del Partido Comunista luego de que tres ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric —Camila Vallejo, Jaime Gajardo y Nicolás Cataldo— enviaran una carta a la directiva de la colectividad.

La misiva era para manifestar su molestia por las declaraciones de Daniel Jadue, quien los acusó de ser parte de una supuesta “persecución” judicial en su contra.

El conflicto se originó tras los dichos del exalcalde de Recoleta, hoy con arresto domiciliario por el caso Farmacias Populares, quien afirmó: “Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje (…) Son parte de la persecución”.

Las declaraciones generaron un fuerte rechazo entre los ministros comunistas, quienes —aunque Jadue ya no milita formalmente en el PC— decidieron elevar una misiva a la dirección partidaria, encabezada por Lautaro Carmona, solicitando que el exjefe comunal se retracte de sus acusaciones.

“Sus dichos no tienen asidero en la realidad”

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió a desmarcarse públicamente: “Los ministros de Estado tenemos una prohibición expresa de intervenir en causas pendientes”.

“Las investigaciones se hacen por organismos independientes y bajo ninguna circunstancia con intenciones políticas”, dijo para complementar, agregando que los dichos de Jadue “no tienen asidero en la realidad”.

Consultado por la controversia, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tomó distancia, señalando que “no es ni el lenguaje ni la forma que yo uso o que la dirección del partido”, aunque reconoció que Jadue “tiene derecho” a opinar, precisando que existen “espacios y dinámicas” para hacerlo.

El episodio vuelve a evidenciar las profundas diferencias internas en el PC entre el sector que hoy forma parte del Gobierno y el mundo político que históricamente ha representado Jadue, en un momento clave de definición estratégica para la colectividad.