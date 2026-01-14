Ya devolvió $15 millones: actriz chilena acusada por “Fraude VIP” tras venta irregular de entradas asegura ser víctima de estafa

Durante este miércoles, la actriz y excandidata a diputada Li Fridman se refirió públicamente a las denuncias en su contra por la venta irregular de entradas a conciertos, caso que estalló en octubre pasado y que la mantiene con una deuda cercana a los $15 millones.

El caso fue dado a conocer hace cerca de tres meses por The Clinic, medio que publicó un reportaje donde se detalló que Fridman revendía entradas —en algunos casos a menor precio— para conciertos, entre ellos los de Linkin Park, Oasis, Silvio Rodríguez y Bad Bunny.

Según los antecedentes, en varios casos los tickets no llegaban o no eran válidos. Frente a ello, la actriz se comprometía a devolver el dinero, lo que no se concretó en su totalidad, dando paso a acciones judiciales y a lo que se conoció como el caso “Fraude VIP”.

“Fui estafada por una persona en la que confié”

A través de un video difundido en sus redes sociales, Fridman aseguró que fue víctima de una estafa y que su rol fue únicamente el de intermediaria.

“Fui estafada. Seguramente vieron esta noticia o escucharon rumores. Durante mucho tiempo guardé silencio por la angustia que me generó esto y el miedo, pero hoy ya más tranquila, quiero contarles mi verdad, los hechos como fueron, para que a nadie más le pase”, señaló.

En esa línea, explicó que la persona que realmente vendía las entradas era una mujer identificada como Paz Blumenberg, a quien conoció a través de un amigo en común.

“Fui estafada por una persona en la que confié. No fue una confianza a ciegas, la conocí por un amigo en común que tenemos y yo ya le había comprado entradas, por eso empecé a ofrecerles a mis amigos”, relató.

Deuda de más de $30 millones

La actriz sostuvo que el problema se agravó cuando la vendedora dejó de responder y desapareció con el dinero.

“Quiero comentarles algo muy importante: yo actué como intermediaria. Las personas me transferían a mí con la ilusión de ver a su artista y yo, inmediatamente, le transfería a ella esperando los tickets. Ahí empezó la pesadilla porque Paz empezó a no responderme, luego me bloqueó, me eliminó y desapareció con todas las entradas que prometí y me dejó con una deuda personal de más de $30 millones”, afirmó.

Fridman aseguró que entre los afectados hay figuras del mundo político y de la televisión, todos parte de su círculo cercano, y que otras personas le han señalado haber vivido situaciones similares con la misma mujer.

“Mucha gente me contactó para decirme que ella le había hecho exactamente lo mismo”, sostuvo.

Pese a insistir en que no fue la gestora del fraude, la actriz recalcó que asumirá las consecuencias económicas.

“La culpa y la deuda me las dejó ella, pero la responsabilidad de dar la cara y pagar, la asumo yo”, señaló.

Según explicó, hasta ahora ha logrado pagar cerca de $15 millones, utilizando ahorros personales, aunque aún mantiene una deuda por el mismo monto con los afectados.

Finalmente, hizo un llamado a otras eventuales víctimas a contactarla, ya que evalúa presentar acciones legales conjuntas contra la presunta estafadora.