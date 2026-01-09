;

Tribunal rechaza ampliar indagatoria a Daniel Jadue y da inicio a etapa de acusación

La resolución descarta nuevas pericias y pone el foco en la etapa clave del Ministerio Público.

Javiera Rivera

Daniel Jadue

Daniel Jadue / FRANCISCO PAREDES

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió cerrar la investigación del denominado Caso Farmacias Populares, lo que da paso a la siguiente etapa del proceso judicial contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Este viernes, el tribunal rechazó la solicitud de ampliar el período investigativo, decisión que implica el cierre formal de la causa y el inicio del plazo legal para que el Ministerio Público presente su acusación.

Una vez ingresada la acusación, se abrirá un nuevo plazo de 25 días para fijar la audiencia de preparación de juicio oral, instancia clave antes del eventual inicio del juicio propiamente tal.

Argumentos expuestos en la audiencia

Durante la audiencia, se abordaron antecedentes vinculados a una de las líneas planteadas por la defensa de Jadue, que buscaba acreditar la existencia de un supuesto complot de abogados para involucrarlo judicialmente.

En ese contexto, se mencionó que el abogado Luis Hermosilla autorizó recientemente la revisión de su teléfono celular.

A raíz de ello, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tomó contacto con la Fiscalía Metropolitana Oriente —entidad que mantiene el dispositivo— para evaluar la posibilidad de acceder a mensajes que pudieran ser relevantes para la causa.

Sin embargo, se explicó que para ello era necesaria una autorización judicial expresa, que especificara el alcance de la revisión solicitada.

Finalmente, el tribunal determinó que dicha diligencia no era procedente en esta etapa, razón por la cual resolvió no extender la investigación y avanzar hacia la fase de acusación.

