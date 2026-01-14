;

Partido Socialista suspende participación en el oficialismo tras críticas del PC y FA por Ley Naín-Retamal

“El propio Gobierno ha sido puesto en cuestión por algo inédito, que son los partidos de gobierno, incluso el partido del propio Presidente”, cuestionó la timonel del PS, Paulina Vodanovic.

Juan Castillo

Juan Espinoza

Ante las críticas del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) por la aprobación de la Ley Naín-Retamal, el Partido Socialista (PS) anunció su salida del pacto oficialista.

Los dardos del PC y el FA contra el PS se dan tras la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, en el cual se apuntó a la legislación que regula la legítima defensa de los funcionarios policiales, y que fue impulsada en la actual administración.

Paulina Vodanovic, presidenta del PS, señaló que “al mediodía vamos a hacer una declaración con la bancada de diputados, en relación a los ataques que sufrió el Partido Socialista, pero sobre todo el oficialismo”.

“El propio Gobierno ha sido puesto en cuestión por algo inédito, que son los partidos de gobierno, incluso el partido del propio Presidente”, aseguró.

Paulina Vodanovic, presidenta del PS

En esa línea, el diputado PS Raúl Leiva manifestó que “sacar provecho político, oportunismo, con deslealtad y con, a mi juicio, deshonestidad intelectual, porque creo que ni siquiera leyeron el acta de liberación del tribunal, es una deslealtad con el Socialismo Democrático, con el Partido Socialista, pero principalmente con el gobierno del presidente Boric, que promueve esta norma".

ADN Radio
