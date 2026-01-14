Partido Socialista suspende participación en el oficialismo tras críticas del PC y FA por Ley Naín-Retamal
“El propio Gobierno ha sido puesto en cuestión por algo inédito, que son los partidos de gobierno, incluso el partido del propio Presidente”, cuestionó la timonel del PS, Paulina Vodanovic.
Partido Socialista suspende participación en el oficialismo tras críticas del PC y FA por Ley Naín-Retamal
03:43
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Ante las críticas del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) por la aprobación de la Ley Naín-Retamal, el Partido Socialista (PS) anunció su salida del pacto oficialista.
Los dardos del PC y el FA contra el PS se dan tras la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, en el cual se apuntó a la legislación que regula la legítima defensa de los funcionarios policiales, y que fue impulsada en la actual administración.
Revisa también:
Paulina Vodanovic, presidenta del PS, señaló que “al mediodía vamos a hacer una declaración con la bancada de diputados, en relación a los ataques que sufrió el Partido Socialista, pero sobre todo el oficialismo”.
“El propio Gobierno ha sido puesto en cuestión por algo inédito, que son los partidos de gobierno, incluso el partido del propio Presidente”, aseguró.
Paulina Vodanovic, presidenta del PS
00:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En esa línea, el diputado PS Raúl Leiva manifestó que “sacar provecho político, oportunismo, con deslealtad y con, a mi juicio, deshonestidad intelectual, porque creo que ni siquiera leyeron el acta de liberación del tribunal, es una deslealtad con el Socialismo Democrático, con el Partido Socialista, pero principalmente con el gobierno del presidente Boric, que promueve esta norma".
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.