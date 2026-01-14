Juzgado de Garantía de Los Lagos aplaza formalización de cuatro imputados por muerte de Julia Chuñil

El Juzgado de Garantía de Los Lagos aplazó para mañana la formalización de los hijos de Julia Chuñil y la expareja de una de ellas, detenidos hoy en operativos de Labocar en Huichaco Sur, Máfil.

La defensa pidió más tiempo para revisar los antecedentes.

Pablo San Martín, Javier y Janeth Troncoso enfrentan cargos por parricidio, mientras que la expareja de Janeth está acusada de homicidio calificado con agravante de alevosía.

Cabe consignar que, además, los cuatro detenidos también serán formalizados por robo con violencia e intimidación contra un adulto mayor de 90 años.

El caso ha conmocionado a la región y la audiencia se reanudará mañana a las 11 de la mañana ante el tribunal.