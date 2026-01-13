;

Proyecto Las Salinas concreta primer hito ambiental con saneamiento de dos hectáreas de terreno en Viña del Mar

Tras 16 meses de trabajos, pruebas técnicas confirmaron la descontaminación del Paño Sur Alto, validada por la autoridad ambiental.

Las Salinas informó un avance relevante en el proceso de descontaminación de los terrenos ubicados frente al borde costero de Viña del Mar, tras completar con éxito la remediación de las primeras dos hectáreas del sector Paño Sur Alto, primer hito del proyecto de saneamiento ambiental del sitio.

Luego de cerca de 16 meses de trabajos, las obras concluyeron en octubre y fueron sometidas a pruebas técnicas que confirmaron la efectividad del proceso.

Los resultados, recibidos recientemente, acreditaron el saneamiento total del área y fueron informados a la autoridad ambiental, lo que permite proyectar futuros usos urbanos del terreno. El gerente general de Las Salinas, Ricardo Labarca, valoró el avance y el respaldo institucional del proceso.

Se trata de un hito muy relevante”, señaló, destacando que “hoy empezamos a demostrar con resultados que el proyecto que propusimos es efectivo y cumple con dejar los suelos saneados de su pasado industrial”.

Certezas para avanzar en el proyecto

En paralelo, en el Paño Sur Bajo continúa la biorremediación mediante la instalación de seis biopilas, un sistema que utiliza bacterias del propio suelo para acelerar la degradación de los contaminantes remanentes.

Al respecto, Labarca afirmó que “las fiscalizaciones por parte de la autoridad ambiental han permitido demostrar que los trabajos se están realizando de manera rigurosa y en pleno cumplimiento de la normativa vigente”.

Desde la empresa indicaron que el saneamiento del Paño Sur Alto entrega certezas para avanzar en el proyecto urbano, cuya tramitación de permisos de urbanización está prevista para 2026, en el marco de una iniciativa de regeneración ambiental y urbana del borde costero de Viña del Mar.

