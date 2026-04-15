;

VIDEO. “Esto es verdaderamente lo más repugnante que he visto”: crece la polémica por inclusión con IA de Val Kilmer en nuevo filme

El famoso actor fallecido en abril del 2025 está al frente de un proyecto muy especial.

José Campillay

N. Lara

“Esto es verdaderamente lo más repugnante que he visto”: crece la polémica por inclusión con IA de Val Kilmer en nuevo filme

A poco más de un año de su muerte, el nombre de Val Kilmer vuelve a hacer noticia en Hollywood y de una forma muy especial.

Y es que el reconocido actor fallecido el 1 de abril de 2025 aparecerá en los créditos de una nueva película gracias a la inteligencia artificial.

Gracias a los avances de esta tecnología y al respaldo total de su familia, el icónico intérprete ‘participará’ en la película As Deep As the Grave (Tan profundo como la tumba).

Se trata de un proyecto que el propio Kilmer anhelaba y tenía la esperanza de concretar antes de que su salud se lo impidiera.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, la lucha del actor contra el cáncer de garganta truncó los planes de rodaje originales que debieron comenzar cinco años antes de su partida.

“Mercedes, ¿estás capitalizando la muerte de tu padre para tu propio beneficio?"

Tras el anuncio realizado por la revista Variety, el actor Jackson Rathbone, conocido por interpretar a Jasper Hale en Crepúsculo utilizó su cuenta de X para criticar el uso de IA para incluir a Val Kilmer en el filme.

“Oye SAG-AFTRA, sobre esa huelga que tuvimos, nos debes una explicación. ¿Esto está bien? ¿Qué carajo?“, comentó el actor de 41 años.

Rathbone, además, atacó directamente de Mercedes Kilmer, la hija mayor de Val Kilmer sobre la decisión que tomaron como familia.

“Oye Mercedes, lo siento por tu pérdida, pero este movimiento plantea la pregunta: ¿Tú lo sientes por tu pérdida? ¿O estás capitalizando la muerte de tu padre para tu propio beneficio financiero?“, indicó Rathbone.

“Esto es verdaderamente lo más repugnante que he visto jamás. Váyanse a la mierda, todos ustedes son asquerosos”, cerró.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad