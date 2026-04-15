“Esto es verdaderamente lo más repugnante que he visto”: crece la polémica por inclusión con IA de Val Kilmer en nuevo filme

A poco más de un año de su muerte, el nombre de Val Kilmer vuelve a hacer noticia en Hollywood y de una forma muy especial.

Y es que el reconocido actor fallecido el 1 de abril de 2025 aparecerá en los créditos de una nueva película gracias a la inteligencia artificial.

Gracias a los avances de esta tecnología y al respaldo total de su familia, el icónico intérprete ‘participará’ en la película As Deep As the Grave (Tan profundo como la tumba).

Se trata de un proyecto que el propio Kilmer anhelaba y tenía la esperanza de concretar antes de que su salud se lo impidiera.

Sin embargo, la lucha del actor contra el cáncer de garganta truncó los planes de rodaje originales que debieron comenzar cinco años antes de su partida.

“Mercedes, ¿estás capitalizando la muerte de tu padre para tu propio beneficio?"

Tras el anuncio realizado por la revista Variety, el actor Jackson Rathbone, conocido por interpretar a Jasper Hale en Crepúsculo utilizó su cuenta de X para criticar el uso de IA para incluir a Val Kilmer en el filme.

“Oye SAG-AFTRA, sobre esa huelga que tuvimos, nos debes una explicación. ¿Esto está bien? ¿Qué carajo?“, comentó el actor de 41 años.

Rathbone, además, atacó directamente de Mercedes Kilmer, la hija mayor de Val Kilmer sobre la decisión que tomaron como familia.

“Oye Mercedes, lo siento por tu pérdida, pero este movimiento plantea la pregunta: ¿Tú lo sientes por tu pérdida? ¿O estás capitalizando la muerte de tu padre para tu propio beneficio financiero?“, indicó Rathbone.

“Esto es verdaderamente lo más repugnante que he visto jamás. Váyanse a la mierda, todos ustedes son asquerosos”, cerró.