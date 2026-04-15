Un incendio estructural afecta esta tarde a un edificio de departamentos en la comuna de La Florida, en la intersección de Pudeto con San Carlos de Ancud, en las cercanías del Metro Bellavista de La Florida.

El fuego se habría iniciado en al menos dos departamentos ubicados en el piso 14 del inmueble, lo que provocó una rápida propagación de las llamas y obligó a declarar la primera alarma de incendio para reforzar el trabajo de emergencia.

En el lugar trabajan cerca de seis compañías de Bomberos, además de apoyo adicional con el carro B9, mientras los equipos concentran sus esfuerzos en controlar el avance del fuego y evitar su propagación a otras unidades del edificio. También se realizan labores de evacuación de los residentes.

La emergencia ha generado impacto en redes sociales y la aplicación Sosafe, donde se han viralizado registros que muestran intensas y extensas llamas saliendo desde los departamentos afectados, evidenciando la magnitud y el carácter descontrolado del incendio en desarrollo.