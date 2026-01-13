;

El drama de la discapacidad en Chile: más de 572 mil personas viven en pobreza multidimensional

Pese a la baja general del indicador en el país, el grupo no registra mejoras según Casen. Expertos atribuyen el efecto a exclusión laboral, carencias estructurales y débil fiscalización.

Martín Neut

Persona con discapacidad

Persona con discapacidad / Pablo Vera Lisperguer

Según datos entregados por la Encuesta Casen 2024 mostró una disminución general de la pobreza multidimensional en Chile, que bajó de 20,5% a 17,2% en dos años.

Sin embargo, esta mejora no se replicó en las personas con discapacidad, quienes hoy representan el 16,5% de quienes viven en pobreza multidimensional, equivalente a 572.923 personas a nivel nacional.

El académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, Orlando Balboa, explicó según Radio Usach que esta realidad responde a carencias estructurales que van más allá de los ingresos.

“La pobreza multidimensional no se mide solo por ingresos. Considera carencias simultáneas en áreas clave para una vida digna”, indicó, precisando que en este grupo se acumulan desventajas en educación, empleo, salud y seguridad social.

Agregó que el aumento de personas con discapacidad en situación de pobreza “no es estadísticamente relevante, pero muestra que se mantiene”, en contraste con la reducción de 600 mil personas pobres sin discapacidad en el mismo período.

“Estos resultados no tienen excusa”

Desde Fundación Tacal, su presidenta Andrea Zondek cuestionó la falta de avances y el incumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral.

“Estos resultados no tienen excusa: no existe razón para que las personas con discapacidad sigan siendo igual de pobres que hace dos años cuando en el resto del país esto no sucede”, afirmó. A su juicio, la exclusión laboral sigue siendo el principal factor de vulnerabilidad, ya que “la pobreza multidimensional crece cuando el trabajo no llega”.

Zondek subrayó que el empleo es clave para salir de la pobreza, señalando que “sin trabajo no hay autonomía, no hay independencia económica ni posibilidad de salir de la pobreza”.

En la misma línea, Balboa advirtió que la baja contratación responde también a barreras culturales y a la falta de fiscalización, ya que para muchas empresas resulta más conveniente pagar multas que invertir en las adaptaciones necesarias para incluir a personas con discapacidad.

