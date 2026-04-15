VIDEO. “Este era mi último partido como presidente; quedará en mi corazón para siempre”
“Es otro regalo que Dios me da por estos 16 años en Cruzados”, dijo Juan Tagle, el aún presidente de la Universidad Católica tras el triunfo ante Cruzeiro.
La Universidad Católica vivió una noche inolvidable este miércoles por Copa Libertadores, tras vencer a Cruzeiro en el Mineirão por 2-1 en un final de partido dramático en Belo Horizonte.
Quien se mostró rebosante de alegría fue Juan Tagle, aún —aunque no por mucho tiempo más— presidente de la UC, quien en zona mixta entregó su mensaje de despedida en su último partido al mando de la institución.
“Solo quiero expresar mi gratitud y despedirme, porque este era mi último partido como presidente, y vivirlo con un triunfo épico como este, donde el equipo dejó todo en la cancha, es otro regalo que Dios me da por estos 16 años en Cruzados y 10 como presidente”, dijo el dirigente en imágenes captadas por Liga Sport.
Revisa también:
“Agradecerle a mi familia, a los hinchas... Estamos tremendamente felices porque fue un muy buen partido. Todo este encuentro quedará en mi corazón para siempre”, continuó Tagle.
Respecto a lo que viene para su futuro personal, cerró afirmando que “el lunes hacemos nuestra junta de accionistas y entrego el cargo, así que estoy con mucha emoción. Ahora volveré a mi oficina a trabajar y celebrar, nada más que eso”, dijo Juan Tagle evitando referirse a una eventual carrera en la ANFP o Federación de Fútbol de Chile.
