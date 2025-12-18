Conflicto en Viña del Mar: Municipio ordena demolición de faenas e inmobiliaria Las Salinas responde con demanda

Inmobiliaria Las Salinas demanda a municipio de Viña del Mar por orden de demolición de faenas

La Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, presentó una reclamación judicial contra la Municipalidad de Viña del Mar para dejar sin efecto una orden de demolición de instalaciones provisorias emplazadas en el terreno de Las Salinas, donde se desarrolla un proyecto de remediación ambiental iniciado el año pasado.

La acción fue interpuesta ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Viña del Mar, luego de que el municipio dictara un decreto alcaldicio que instruye la demolición total de las faenas, al considerar que no cuentan con los permisos urbanísticos correspondientes.

Las estructuras corresponden a contenedores habilitados como oficinas, bodegas y camarines para los trabajadores del proyecto de saneamiento del terreno, ubicado en el sector de avenida Jorge Montt.

Desde la inmobiliaria calificaron la medida como “arbitraria e incomprensible” y advirtieron que podría afectar la continuidad del proceso de descontaminación del predio, históricamente impactado por actividades industriales.

En su presentación judicial, la empresa sostuvo que las instalaciones cuentan con respaldo ambiental, técnico y permisos provisorios, y que exigir autorizaciones equivalentes a una obra definitiva resulta desproporcionado.

“No es razonable seguir forzando interpretaciones administrativas que terminan impidiendo precisamente aquello que el proyecto busca resolver: la descontaminación del terreno”, señalaron desde la firma, agregando que la decisión municipal pone en riesgo una inversión de largo plazo y cientos de empleos directos e indirectos.

Desde el municipio, en tanto, el administrador municipal Erick Layana defendió el decreto, asegurando que se trata de una medida “debidamente fundada y respaldada técnicamente”. “La empresa pretende saltarse la fila y eludir la normativa vigente, buscando construir sin cumplir con los permisos que exige la ley. En un Estado de Derecho, las reglas son iguales para todos”, afirmó.

La orden de demolición se sustenta en un informe de la Dirección de Obras Municipales que da cuenta de la inexistencia de permisos de edificación solicitados u otorgados. La decisión fue respaldada por la agrupación ambientalista Un Parque para Las Salinas, cuyos representantes valoraron que el municipio exija el cumplimiento estricto de la normativa.