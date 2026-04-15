El Presidente José Antonio Kast centró su primera cadena nacional en un giro económico, al anunciar el envío al Congreso del proyecto de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, con más de 40 medidas para reactivar la inversión, el empleo y el crecimiento.

En su diagnóstico, sostuvo que “los datos son duros” y advirtió que “en los últimos doce años, Chile creció en promedio apenas un dos por ciento anual”, junto con un fuerte aumento de la deuda pública, que pasó de 7.600 millones de dólares en 2006 a más de 155 mil millones en la actualidad.

Además, afirmó que “en 16 de los últimos 18 años Chile tuvo déficit estructural”, apuntando a una economía estancada.

Reducción de impuestos corporativos

Frente a este escenario, el Mandatario aseguró que “Chile necesita exactamente lo contrario” y que su Gobierno busca “romper con el estancamiento” y “romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión”.

Entre las medidas, destacó la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y un crédito tributario al empleo que “inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año” y beneficiaría a 235 mil pymes.

“El crecimiento no es un fin en sí mismo: es el medio para que las personas vivan mejor”, afirmó el Ejecutivo.

Finalmente, fijó como meta que hacia 2030 la economía crezca en torno al 4% anual, con una tasa de desempleo de 6,5% y equilibrio fiscal, enfatizando que “sin crecimiento no hay recursos para la salud ni para la educación”.

Exención de IVA y repatriación de capitales

En materia de inversión, el proyecto abre una ventana de 12 meses para la repatriación de capitales desde el extranjero, con un impuesto único de 7% para quienes reinviertan en el país. Según el Presidente, esto busca “dar certeza” y atraer recursos para dinamizar la economía.

Además, la iniciativa contempla una exención transitoria del IVA para la venta de viviendas nuevas, medida orientada a reactivar el sector construcción. El Mandatario aseguró que esta acción permitirá recuperar hasta 180 mil empleos en una de las áreas más intensivas en mano de obra.