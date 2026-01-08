Minvu responde a críticas de Ripamonti por reconstrucción en Viña del Mar y defiende avances tras el megaincendio

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió este jueves a las críticas realizadas por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en conversación con ADN Radio, donde cuestionó el avance del proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

Durante una entrevista en el programa Ciudadano ADN, la jefa comunal apuntó a problemas de planificación y liderazgo en la política habitacional, afirmando que las metas del plan se habrían cumplido solo por efecto de la reconstrucción y no por un aumento real de la oferta de viviendas.

“La meta política se cumplió, pero el plan de emergencia habitacional, en nuestro territorio, no”, sostuvo en la emisora.

Respuesta del Minvu

A través de un comunicado, el Minvu señaló que la reconstrucción en Viña del Mar enfrenta condiciones particularmente complejas, como alta densidad urbana, escasez de suelo, presencia histórica de campamentos y déficits de urbanización acumulados por décadas, factores que —según indicó— deben ser considerados al evaluar el proceso.

La cartera aseguró que el Gobierno ha desplegado un esfuerzo “inédito” en la zona, tanto en reconstrucción como en política habitacional estructural, destacando avances en campamentos como Manuel Bustos, Monte Sinaí y Felipe Camiroaga.

En cifras, el Minvu informó que en Viña del Mar se han entregado 2.824 viviendas, con 1.410 en ejecución y 964 por iniciar, lo que representa un 43% de la meta comunal del Plan de Emergencia Habitacional.

En cuanto a la reconstrucción post incendio, indicó que el avance alcanza un 45% a diciembre de 2025, con 1.221 viviendas en ejecución y 426 ya terminadas o entregadas.

El ministerio también reconoció que los tiempos del proceso no han sido los esperados por las familias, especialmente en sectores como El Olivar y Lomas Latorre, donde se han requerido excepciones normativas y obras de alta complejidad para garantizar seguridad estructural.

Finalmente, el Minvu recalcó que mantiene canales de diálogo permanentes con dirigentes formales y autoridades locales, y destacó cambios normativos que permitieron ampliar la cobertura de ayudas, beneficiando a cerca de 400 familias con segunda vivienda en situación de vulnerabilidad.