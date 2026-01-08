;

Minvu responde a críticas de Ripamonti por reconstrucción en Viña del Mar y defiende avances tras el megaincendio

La cartera de Vivienda reaccionó a los dichos emitidos en ADN Radio, donde la alcaldesa acusó fallas de planificación y liderazgo.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió este jueves a las críticas realizadas por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en conversación con ADN Radio, donde cuestionó el avance del proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

Durante una entrevista en el programa Ciudadano ADN, la jefa comunal apuntó a problemas de planificación y liderazgo en la política habitacional, afirmando que las metas del plan se habrían cumplido solo por efecto de la reconstrucción y no por un aumento real de la oferta de viviendas.

“La meta política se cumplió, pero el plan de emergencia habitacional, en nuestro territorio, no”, sostuvo en la emisora.

Revisa también

ADN

Respuesta del Minvu

A través de un comunicado, el Minvu señaló que la reconstrucción en Viña del Mar enfrenta condiciones particularmente complejas, como alta densidad urbana, escasez de suelo, presencia histórica de campamentos y déficits de urbanización acumulados por décadas, factores que —según indicó— deben ser considerados al evaluar el proceso.

La cartera aseguró que el Gobierno ha desplegado un esfuerzo “inédito” en la zona, tanto en reconstrucción como en política habitacional estructural, destacando avances en campamentos como Manuel Bustos, Monte Sinaí y Felipe Camiroaga.

En cifras, el Minvu informó que en Viña del Mar se han entregado 2.824 viviendas, con 1.410 en ejecución y 964 por iniciar, lo que representa un 43% de la meta comunal del Plan de Emergencia Habitacional.

En cuanto a la reconstrucción post incendio, indicó que el avance alcanza un 45% a diciembre de 2025, con 1.221 viviendas en ejecución y 426 ya terminadas o entregadas.

El ministerio también reconoció que los tiempos del proceso no han sido los esperados por las familias, especialmente en sectores como El Olivar y Lomas Latorre, donde se han requerido excepciones normativas y obras de alta complejidad para garantizar seguridad estructural.

Finalmente, el Minvu recalcó que mantiene canales de diálogo permanentes con dirigentes formales y autoridades locales, y destacó cambios normativos que permitieron ampliar la cobertura de ayudas, beneficiando a cerca de 400 familias con segunda vivienda en situación de vulnerabilidad.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad