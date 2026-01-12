;

VIDEO. Senapred declara Alerta Roja en San José de Maipo por incendio forestal cercano a zonas habitadas

La emergencia motivó evacuaciones preventivas de unas 80 personas, ante la expansión de las llamas y posibles daños preliminares en viviendas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de San José de Maipo debido a un incendio forestal que continúa activo en el sector.

La medida responde al riesgo que el fuego representa para zonas habitadas y áreas de vegetación cercanas.

El siniestro, denominado “El Toro”, mantiene una afectación preliminar de 0,5 hectáreas.

Desde el organismo indicaron que, de manera inicial, el incendio “afectaría a cinco viviendas, propagándose al área forestal”, lo que motivó la activación del máximo nivel de alerta comunal.

Como parte de las acciones preventivas, cerca de 80 personas fueron evacuadas hacia zonas seguras. Senapred confirmó además que los evacuados no presentan “lesiones producto de este evento”.

