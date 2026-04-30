Joven de 18 años es baleado tras resistirse a robo en Cerro Navia: se encuentra en estado grave

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas, cuando la víctima fue abordada por desconocidos y recibió un disparo en la pierna al resistirse al asalto.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante este miércoles, un joven de 18 años resultó herido a bala tras resistirse a un intento de asalto ocurrido durante la tarde en Cerro Navia.

Revisa también:

El hecho se registró cerca de las 19:00 horas, cuando la víctima fue abordada por desconocidos que intentaron robarle. Al oponerse, recibió un disparo en una de sus piernas, por lo que debió ser trasladado a un recinto asistencial, donde se mantiene en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

En paralelo, durante la misma jornada, se reportaron al menos dos balaceras en distintos puntos de Santiago. Una de ellas ocurrió en la comuna de Cerro Navia, durante la tarde, lo que generó un despliegue policial en el sector para esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora, no se han informado detenidos por estos hechos, mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables.

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

