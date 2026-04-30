Joven de 18 años es baleado tras resistirse a robo en Cerro Navia: se encuentra en estado grave
El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas, cuando la víctima fue abordada por desconocidos y recibió un disparo en la pierna al resistirse al asalto.
Durante este miércoles, un joven de 18 años resultó herido a bala tras resistirse a un intento de asalto ocurrido durante la tarde en Cerro Navia.
Revisa también:
El hecho se registró cerca de las 19:00 horas, cuando la víctima fue abordada por desconocidos que intentaron robarle. Al oponerse, recibió un disparo en una de sus piernas, por lo que debió ser trasladado a un recinto asistencial, donde se mantiene en estado grave, pero fuera de riesgo vital.
En paralelo, durante la misma jornada, se reportaron al menos dos balaceras en distintos puntos de Santiago. Una de ellas ocurrió en la comuna de Cerro Navia, durante la tarde, lo que generó un despliegue policial en el sector para esclarecer lo ocurrido.
Hasta ahora, no se han informado detenidos por estos hechos, mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables.
