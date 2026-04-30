;

Irán advierte que bloqueo naval de Estados Unidos “está condenado al fracaso” y desestabilizará el Golfo Pérsico

En paralelo, Donald Trump evalúa mantener durante meses las restricciones marítimas como parte de su estrategia de presión.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / JOAQUIN SARMIENTO

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo.

“Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional (...) y está condenado al fracaso”, dijo Pezeshkian en un comunicado.

Revisa también

ADN

Añadió que tales medidas “no solo fracasarán en reforzar la seguridad regional, sino que son, de hecho, una fuente de tensión y perturbación para una estabilidad duradera en el golfo Pérsico”.

Trump evalúa extender por “meses” bloqueo

Previamente, un funcionario de la Casa Blanca reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa extender durante meses el bloqueo naval sobre puertos de Irán, en caso de que la situación lo requiera.

La medida forma parte de la estrategia de presión de Washington en medio del estancamiento de las negociaciones. Trump abordó este escenario en una reunión con empresarios del sector petrolero, donde se analizaron acciones para mantener el bloqueo y, al mismo tiempo, reducir su impacto.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad