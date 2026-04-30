Irán advierte que bloqueo naval de Estados Unidos “está condenado al fracaso” y desestabilizará el Golfo Pérsico

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo.

“Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional (...) y está condenado al fracaso ”, dijo Pezeshkian en un comunicado.

Añadió que tales medidas “no solo fracasarán en reforzar la seguridad regional, sino que son, de hecho, una fuente de tensión y perturbación para una estabilidad duradera en el golfo Pérsico”.

Trump evalúa extender por “meses” bloqueo

Previamente, un funcionario de la Casa Blanca reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa extender durante meses el bloqueo naval sobre puertos de Irán, en caso de que la situación lo requiera.

La medida forma parte de la estrategia de presión de Washington en medio del estancamiento de las negociaciones. Trump abordó este escenario en una reunión con empresarios del sector petrolero, donde se analizaron acciones para mantener el bloqueo y, al mismo tiempo, reducir su impacto.