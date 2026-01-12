;

Gobierno envía proyecto de negociación ramal con suma urgencia: enfrenta complejo escenario en el Congreso

La iniciativa busca ampliar la negociación colectiva a nivel sectorial, pero su tramitación se ve cuesta arriba por el poco tiempo legislativo y la falta de apoyos transversales.

El Gobierno ingresó este lunes al Congreso el proyecto de negociación ramal con suma urgencia, una de las últimas iniciativas de su agenda laboral.

La propuesta enfrenta un escenario adverso por el escaso tiempo legislativo, la falta de apoyos transversales y la oposición del mundo empresarial.

En el propio Parlamento se reconoce que la urgencia responde más a una señal política que a una expectativa real de avance, considerando que el Congreso deberá priorizar iniciativas con mayor consenso en las próximas semanas.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, señaló que “con este proyecto de ley damos un paso para saldar una deuda con el mundo del trabajo y fortalecer el diálogo social en Chile”.

“La democracia comienza a pagar una deuda histórica”

El ministro agregó que “la negociación colectiva multinivel reconoce que los sectores productivos saben mejor de sus propios desafíos y les entrega mayor autonomía para acordar mejores salarios, condiciones laborales y productividad”.

Desde la CUT, su presidente José Manuel Díaz valoró el ingreso del proyecto y afirmó que “la democracia comienza a pagar una deuda histórica que tenía con el movimiento sindical”, subrayando que la negociación ramal “era algo pendiente por más de 30 años”.

La iniciativa busca ampliar la negociación colectiva más allá de la empresa individual, avanzando hacia acuerdos por sector o rama económica, mediante un modelo multinivel que considera instancias sectoriales, intermedias y por empresa.

