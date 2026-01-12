;

Audiencias podrían extenderse hasta el jueves: Fiscalía insiste en prisión preventiva para imputados por estafa a Amparo Noguera

El Ministerio Público acusa asociación delictiva, estafa reiterada y lavado de activos, y el tribunal retomará la audiencia este martes con la exposición de las defensas.

Martín Neut

Tamara Aranda

Este lunes se registraron nuevos avances judiciales en el caso de la millonaria estafa que tiene como una de sus víctimas a la actriz Amparo Noguera, luego de que concluyera la segunda jornada de audiencia de medidas cautelares contra los once imputados que integrarían una organización dedicada a este tipo de delitos.

En la instancia, el Ministerio Público reiteró que se trata de una banda organizada que operaba estafando a personas por altas sumas de dinero, entre ellas Noguera.

La actriz —según lo expuesto en audiencia— habría entregado más de $500 millones, tras permanecer ocho días bajo un proceso de extorsión psicológica.

Mañana martes continúa la audiencia

La Fiscalía imputa a los acusados el delito de asociación delictiva; a diez de ellos, estafa reiterada; y a tres, además, lavado de activos, lo que daría cuenta del posterior manejo de los dineros obtenidos de forma ilícita.

Debido a la gravedad de los hechos, la reiteración de los delitos y el monto involucrado, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, la medida cautelar más gravosa contemplada por la ley.

La audiencia continuará este martes con la exposición de las defensas, y no se descarta que el debate se extienda hasta el jueves, jornada en la que el tribunal podría finalmente resolver las cautelares solicitadas.

