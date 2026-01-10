Homicidio en San José de Maipo: víctima recibió múltiples disparos en antejardín

Santiago

Funcionarios de Carabineros de Chile investigan el homicidio de un hombre ocurrido en el interior de una casa ubicada en la comuna de San José de Maipo, en la región Metropolitana.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el crimen se registró en Calle del Río, específicamente en el antejardín de un domicilio cercano a la Plaza de Armas, lugar donde la víctima recibió varios impactos balísticos.

Hasta ahora, se desconoce la identidad del fallecido y los motivos que habrían dado origen al ataque. En el sitio del suceso trabajan equipos del OS9 de Carabineros, Labocar y la Fiscalía ECOH, quienes realizan las pericias para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables.