Incendio forestal en Cauquenes sigue bajo Alerta Roja pese a estar contenido: ha consumido 13 viviendas y casi 414 hectáreas

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene a la comuna de Cauquenes, en la región del Maule, bajo Alerta Roja, tras afectar al sector San Pedro desde el domingo.

De acuerdo con un balance preliminar, el siniestro ha dejado 13 viviendas con daños y ha consumido cerca de 414 hectáreas de vegetación.

Durante este lunes, el incendio fue declarado como contenido gracias al trabajo de los equipos de emergencia, que han debido enfrentar altas temperaturas, vientos cambiantes y baja humedad.

En el lugar se mantiene un amplio despliegue que incluye a brigadistas de Conaf, personal de empresas forestales, Bomberos y apoyo del Ejército, además de maquinaria y recursos aéreos.

Trabajos mancomunados

El delegado presidencial regional del Maule, Humberto Aqueveque, destacó el rol del combate aéreo y señaló que “la empresa pública y privada puso todos sus recursos, consiguiendo ayer la descarga de tres aviones tanqueros con retardante, lo que permitió enfriar el sector y evitar que el incendio se propagara en condiciones de viento muy importantes”.

En tanto, desde Senapred indicaron que la emergencia aún no está superada.

El jefe de Operaciones del organismo en la región, Cristian Espinoza, explicó que la Alerta Roja se mantiene vigente porque “la prioridad es la seguridad de las personas y la protección de las viviendas. Una vez que tengamos el diagnóstico completo, podremos definir los pasos siguientes”.