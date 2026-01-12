Gringo pagó $7 mil para probar por primera vez una empanada de pino chilena: esta fue su reacción / Capturas

Pese a que no vino a Chile, un estadounidense tuvo la oportunidad de probar la clásica y apetitosa empanada de pino: obra insigne de la gastronomía nacional y, ¿por qué no decirlo?, pilar clave de cada 18 de septiembre.

¿Es resultado? Lo mostró en sus redes sociales @hellhansel. De hecho, es ahí donde también ha reseñado un sinfín de preparaciones de diversos rincones del mundo.

El creador de contenido visitó Chile Lindo Empanadas, un pequeño local que está ubicado en San Francisco, California, Estados Unidos y que tiene buenas reseñas en internet.

“Escuché que aquí hay buenas empanadas chilenas. ¡Veamos qué tal!“, parte que el registro que suma casi 190 mil reproducciones.

El restaurante cobra $8 dólares por cada preparación (poco más de 7 mil) y Hansel pidió una de pino y otra de jamón queso.

Segundos después la partió por la mitad y se deleitó. “Esto es increíble”, declaró. “Con el chimichurri está mortal”, añadió.

“Esto está brutal”, fue una de las conclusiones tras un par de bocados.

“Not chimichurri. It’s called pebre ”, le corrigieron en los comentarios. “Mi país, mi país!!!!”, se alegró otro usuario.

“The Best country of Chile”, coincidieron varios.