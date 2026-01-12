;

Gringo pagó $7 mil para probar por primera vez una empanada de pino chilena: esta fue su reacción

“The best country of Chile”, le comentaron compatriotas. El video se encamina a las 200 mil reproducciones.

Javier Méndez

Gringo pagó $7 mil para probar por primera vez una empanada de pino chilena: esta fue su reacción

Gringo pagó $7 mil para probar por primera vez una empanada de pino chilena: esta fue su reacción / Capturas

Pese a que no vino a Chile, un estadounidense tuvo la oportunidad de probar la clásica y apetitosa empanada de pino: obra insigne de la gastronomía nacional y, ¿por qué no decirlo?, pilar clave de cada 18 de septiembre.

¿Es resultado? Lo mostró en sus redes sociales @hellhansel. De hecho, es ahí donde también ha reseñado un sinfín de preparaciones de diversos rincones del mundo.

Revisa también:

ADN

El creador de contenido visitó Chile Lindo Empanadas, un pequeño local que está ubicado en San Francisco, California, Estados Unidos y que tiene buenas reseñas en internet.

Escuché que aquí hay buenas empanadas chilenas. ¡Veamos qué tal!“, parte que el registro que suma casi 190 mil reproducciones.

El restaurante cobra $8 dólares por cada preparación (poco más de 7 mil) y Hansel pidió una de pino y otra de jamón queso.

Segundos después la partió por la mitad y se deleitó. “Esto es increíble”, declaró. “Con el chimichurri está mortal”, añadió.

“Esto está brutal”, fue una de las conclusiones tras un par de bocados.

“Not chimichurri. It’s called pebre”, le corrigieron en los comentarios. “Mi país, mi país!!!!”, se alegró otro usuario.

“The Best country of Chile”, coincidieron varios.

Mira el video a continuación:

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad