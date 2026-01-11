“Chile es como el Dubái de Latinoamérica”: Argentino quedó loco tras pasar al mall y ver este moderno detalle

El locutor Fabri Gómez (@fabriegomez en IG) estuvo de paso por Chile y, como buen turista argentino, no perdió la oportunidad de pasar a un centro comercial.

Ni el patio de comidas ni los grandes escaparates llamaron tanto su atención como una moderna máquina con la que se topó en la sección de zapatería de una sucursal de Falabella.

“Que avanzado Chile”, escribió en una publicación que se llenó de comentarios y que retrató uno de los locales que tiene el gigante del retail en la ciudad de Viña del Mar.

Toda su atención se concentró en un aparato de autoservicio donde uno mismo selecciona el modelo de calzado y la talla; luego, como por arte de magia, el par aparece a través de una compuerta cercana. Parece un microondas que prepara la caja perfecta.

“Recién salida del horno. Que placer, que placer. Y usted aquí, como en McDonald’s lo va esperando”, mostró en el breve registro.

“¿Sabían de esto? ¿Qué opinan?“, pregunto a la gente de la plataforma de Meta.

“Soy chilena, me acabo de enterar”, dijo una usuaria. “Excelente, porque atienden como las hue...los personajes”, criticó otro que, según se deduce, tuvo malas experiencias previas.

“Chile es como el Dubái de Latinoamérica”, se atrevió a decir otro. “Avanzado en tecnología, pero retrógrado en mentalidad. No van a la par”, añadió.