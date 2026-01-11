“En China es distinto”: extranjera revela las 5 cosas que cambiaron de ella tras acostumbrarse a vivir en Chile

@lalinpooo es una joven creadora de contenido, de origen chino, que a menudo sube videos donde retrata su experiencia desde que llegó a vivir a Chile.

Ella lo tiene claro: varios aspectos de su personalidad y forma de ver la vida han mutado, debido a las costumbres propias de esta parte del mundo.

Sin ir más lejos, en uno de sus últimos registros dio cuenta de las cinco cosas que cambiaron en ella tras zambullirse en la cultura chilena. “Me gusta la versión mía actual, jeje”, admitió en su publicación.

En primer lugar, habló del saludo. “Aquí la gente saluda muy fácil, da lo mismo si conoces a la persona o no”. Así, se ha tenido que sumar a la tendencia.

“Lo que más me impactó al principio fue que al subir a la micro se saluda al chofer y cuando bajas te despides con un ‘gracias’. Esto es muy tierno y simpático, ¿o no?“, señaló.

Luego admitió que ahora le gusta mucho más beber leche. “Aquí es muy buena, realmente rica. Es más cremosa, natural, un sabor dulce”, reseñó. “Por la calidad, no me parece muy cara”, opinó segundos más tarde.

En el tercer punto aseguró que ya no duerme siesta: como a casi todos, el horario laboral no se lo permite.

“En China es un poco distinto porque la colación dura normalmente dos horas. Después de almorzar, mucha gente se queda en sus puestos y se acuesta”, contó.

“Ya no creo que ser blanca y flaca sea el estándar de belleza”, añadió en cuarto lugar. Según ella, en Asia sí se pensaría de esa forma.

Por último, se confesó: “Ya no soy puntual. Yo no explico más, los que cachan, cachan”.