Medio año sin ganar: Nicolás Jarry extiende su mala racha y queda eliminado de la qualy del Australian Open 2026

En horas de esta noche, el tenista nacional Nicolás Jarry (133° ATP) extendió su mal momento luego de quedar eliminado de la qualy del Australian Open 2026.

“El príncipe” se enfrentó al francés Titouan Droguet (152° ATP), con quien perdió tras poco más de una hora y media de juego.

En el papel el espigado tenista nacional parecía ser el favorito. No obstante, a medida que avanzó el encuentro fue el francés quien lideró las acciones en todo momento.

Hasta el 4-4 de la primera manga, ninguno de los tenistas cedió su saque. Sin embargo, en el último juego al servicio el chileno fue quebrado, por lo que el europeo se impuso por 6-4.

Posteriormente, Droguet a punta de buenos servicios y regularidad en sus tiros, logró sobreponerse ante Jarry y se llevó cómodamente el segundo set y el partido por 6-4 y 6-3.

El mal momento de Nico Jarry

La mala racha para Jarry no termina. Esto, considerando que la última vez que ganó un partido fue precisamente el 4 de julio del 2025, cuando venció a João Fonseca (29° ATP) en la tercera ronda de Wimbledon.

Desde entonces, ha disputado 8 torneos, contando esta qualy de Australian Open, en los que no ha podido conocer la victoria.