Roger Federer: “No sé si fue la última vez que jugué en Wimbledon”

Hora de balances para Roger Federer tras su eliminación en los cuartos de final de Wimbledon a manos del polaco Hubert Hurkacz. A pocas semanas de cumplir 40 años, su futuro es una incertidumbre.

Una vez consumada su caída, dejó abiertas las interrogantes ante la duda de si el partido de hoy fue o no su último partido en la cancha central del torneo británico.

“No sé, realmente no lo sé. Debo reordenarme. Mi meta fue siempre, desde el año pasado y más, jugar otro Wimbledon. Estoy contento de haberlo logrado este año. Con todo lo que viene después del torneo, nos vamos a sentar con mi equipo a conversar”, apuntó el suizo.

La derrota pegó duro en el 8 veces campeón en Wimbledon, quien no quiso ratificar si irá a jugar los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Voy a tomarme un par de días. Todo espera hasta que termine Wimbledon y ahora ha ocurrido. No he tomado una decisión todavía respecto a dónde vamos a partir de aquí“, explicó quien cayó al puesto 9 del ranking ATP.

Cuando le insistieron respecto a sus opciones de disputar Wimbledon en 2022, Federer quiso ver el vaso medio lleno.

“Estoy muy feliz de haber llegado tan lejos como lo hice aquí y jugar Wimbledon al nivel que lo hice después de todo lo que pasé. Por supuesto que me gustaría jugarlo, pero a mi edad nunca estás seguro de lo que hay a la vuelta de la esquina”, sentenció el, para muchos, mejor tenista de todos los tiempos.

