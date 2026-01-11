;

Con un tenista nominado a la Copa Davis entre los confirmados: inicia la Copa FETECH Santiago 2026

Dos torneos M25 se disputarán en la capital durante este mes de enero.

Sebastián Escares

El tenis se muda a Santiago en el inicio de este 2026, ya que el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional será el escenario de la Copa FETECH Santiago by Instituto Nacional del Deporte (IND).

En concreto, son dos torneos M25 que se disputarán en la capital durante el mes de enero.

El primero de ellos, comienza este lunes 12 de enero y la final será el 18 de enero. En tanto, el segundo certamen será desde el lunes 18 hasta l domingo 25 de enero.

En la qualy participarán 64 jugadores, mientras que el cuadro principal estará compuesto por 32 tenistas.

Cada certamen otorgará un premio total de 30 mil dólares, mientras que el ganador de cada torneo recibirá 25 puntos ATP.

Una de las principales novedades que tendrá el evento, es la participación de Matías Soto (396° ATP), quien también dirá presente en la serie de Copa Davis ante Serbia.

Además, disputarán el torneo los nacionales Benjamín Torrealba (831° ATP), Bastián Malla (1.053° ATP), Amador Salazar (1.231° ATP), Diego Jarry Fillol (1.458° ATP), Thomas Menzel (2.090° ATP) y Carlos Silva (SR),

