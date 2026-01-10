;

Cristian Garín extiende su mal arranque de año en Auckland, mientras que Alejandro Tabilo recibió una gran noticia

“Gago” cayó en su debut en la qualy del ATP 250 de Nueva Zelanda ante Eliot Spizzirri.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

El 2026 no está comenzando de la mejor manera para los tenistas chilenos, y Cristian Garín (78°) es el claro reflejo de aquello.

El número uno del ranking nacional perdió su segundo partido consecutivo, esta vez ante el estadounidense Eliot Spizzirri (89°), en la primera ronda de la clasificación del ATP 250 de Auckland.

En el encuentro, que finalizó la madrugada de este sábado producto de la diferencia horaria entre Chile y Nueva Zelanda, “Gago” no logró mostrar su mejor nivel y cayó en sets corridos por 6-2 y 6-4.

Revisa también:

ADN

De todas maneras, todavía hay un tenista nacional que sigue con vida en el torneo. Se trata de Alejandro Tabilo (81°), quien además recibió una gran noticia de cara a su estreno en el certamen.

“Jano”, en un principio, debía comenzar desde la qualy, pero debido a bajas de último momento, se le otorgó una wild card que le permitirá ingresar directamente al cuadro principal, instancia en la que enfrentará a Camilo Ugo Carabelli (48°).

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad