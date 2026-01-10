Cristian Garín extiende su mal arranque de año en Auckland, mientras que Alejandro Tabilo recibió una gran noticia

El 2026 no está comenzando de la mejor manera para los tenistas chilenos, y Cristian Garín (78°) es el claro reflejo de aquello.

El número uno del ranking nacional perdió su segundo partido consecutivo, esta vez ante el estadounidense Eliot Spizzirri (89°), en la primera ronda de la clasificación del ATP 250 de Auckland.

En el encuentro, que finalizó la madrugada de este sábado producto de la diferencia horaria entre Chile y Nueva Zelanda, “Gago” no logró mostrar su mejor nivel y cayó en sets corridos por 6-2 y 6-4.

De todas maneras, todavía hay un tenista nacional que sigue con vida en el torneo. Se trata de Alejandro Tabilo (81°), quien además recibió una gran noticia de cara a su estreno en el certamen.

“Jano”, en un principio, debía comenzar desde la qualy, pero debido a bajas de último momento, se le otorgó una wild card que le permitirá ingresar directamente al cuadro principal, instancia en la que enfrentará a Camilo Ugo Carabelli (48°).