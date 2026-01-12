Cuatro excarabineros y un comerciante formalizados en La Serena por malversación de especies incautadas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Formalizan a cuatro excarabineros y un comerciante en La Serena

En La Serena, cuatro exfuncionarios de Carabineros y un comerciante fueron formalizados por delitos relacionados con un procedimiento de sustracción de bebidas alcohólicas ocurrido en septiembre de 2025.

Según la investigación, parte de las especies recuperadas no fue registrada correctamente y habrían sido entregadas al comerciante en la región de Coquimbo.

La fiscal jefa de La Serena, Ninoska Mosnich, detalló que los excarabineros “habrían cometido los delitos de obstrucción a la investigación, malversación de efectos públicos y uno de ellos, además, el delito de falsificación de documento público y tenencia ilegal de municiones”.

Añadió que la investigación se inició “desde la propia institución” y que la sección de asuntos internos de Carabineros “trabajó de manera muy diligente” para reunir las pruebas que respaldan la imputación.

El juez de garantía ordenó prisión preventiva para el exfuncionario imputado por cuatro delitos, mientras que los otros tres y el comerciante quedaron con prohibición de salir del país y firma semanal. La pesquisa tendrá un plazo de 70 días.