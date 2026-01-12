;

Detienen a una persona tras hallar armas y municiones en bodegas municipales de San Ramón

Durante una revisión interna se detectó armamento y munición a fogueo, además de otras especies. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía.

Martín Neut

Armas encontradas por Carbineros en San Ramón

Carabineros detuvo a un trabajador que se desempeñaba en el sector de bodegas municipales de San Ramón por una presunta infracción a la Ley de Control de Armas, luego del hallazgo de armamento y municiones al interior de dependencias municipales.

El procedimiento se inició tras un aviso del administrador del municipio, en el marco de una revisión de orden y aseo en bodegas antiguas.

En el lugar, personal policial constató la presencia de armas a fogueo, un rifle a postones, munición de distintos calibres, además de armas blancas y otras especies, lo que derivó en la detención en flagrancia del individuo, de 62 años y sin antecedentes penales, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Armas debían ser destruidas

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, explicó que el hallazgo ocurrió durante labores internas. “Nos encontrábamos en un orden y aseo de las bodegas antiguas de la municipalidad y pudimos detectar armamento, cinco pistolas y un rifle, también municiones y algunos cuchillos”, señaló.

Añadió que, tras recibir antecedentes de otros trabajadores, “pudimos revisar un casillero personal de la persona que estaba en su lugar de trabajo y en el mismo casillero detectamos que también había armamento, por lo cual se procedió a la detención”.

Según antecedentes preliminares, parte de las armas corresponderían a evidencias judiciales enviadas por Carabineros al Juzgado de Policía Local de San Ramón entre 2014 y 2019 para su custodia y destrucción, arista que será investigada por el Ministerio Público.

